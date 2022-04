Terenul fostului Stadion Republican din Chisinau va intra in posesia Guvernului american unde va fi construit noul sediu al ambasadei SUA din Republica Moldova. Decizia a fost luata ieri de Guvern, iar acordul urmeaza sa fie ratificat de Parlament. Potrivit Memorandumului, terenul fostului Stadion Republican, cu o suprafata de peste 5 mii de hectare, va trece din domeniul public in domeniu privat. Acordul dintre Guvernele Republicii Moldova si Statelor Unite ale Americii privind constructia ambasadei SUA pe acest teren a fost semnat inca in vara anului 2019. RUSLAN BOLBOCEANU secreta de stat,…