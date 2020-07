Stiri pe aceeasi tema

- O proeminenta politiciana de extrema-dreapta din Germania face obiectul unei anchete dupa ce a postat o inregistrare video in care ea apare acoperind un bust al lui Karl Marx cu o punga de plastic, transmite dpa, relateaza Agerpres.Citește și: Olguța Vasilescu, palma pentru ministrul Muncii,…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, si omologul sau american, Donald Trump, ale caror tari sunt membre ale NATO, au decis marti, cu prilejul unei discutii telefonice, sa actioneze "mai strâns" în vederea reglementarii conflictului din Libia, a anuntat presedintia de la Ankara,…

- Seful comandamentului american pentru Africa (Africom), generalul Stephen Townsend, s-a intalnit luni, in Libia, cu prim-ministrul guvernului libian de uniune nationala (GNA) Fayez al-Sarraj, cu care a discutat despre incetarea luptelor, potrivit GNA si ambasadei americane la Tripoli, informeaza AFP.…

- Saptamana trecuta, mai multe surse de informații au dezvaluit ca un MiG-29 rusesc a fost reperat la baza aeriana de la Al-Jufrah, in vestul Libiei. Imaginile din satelit au oferit de asemenea indicii privind prezența a mai multe aparate Su-24 rusești depozitate im hangare la baza aeriana de la Al-Khadim,…

- Rusia a trimis recent avioane de vanatoare in Libia pentru a-i sustine pe mercenarii rusi care lupta la sol de partea fortelor maresalului Khalifa Haftar in conflictul care devasteaza aceasta tara, a acuzat marti armata americana, potrivit AFP si Reuters."Rusia incearca, in mod clar, sa incline…

