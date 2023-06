Stiri pe aceeasi tema

- Agențiile americane de informații aveau de cateva zile date conform carora liderul gruparii paramilitare Wagner, Evgheni Prigojin, pregatea acțiuni militare impotriva conducerii ruse din domeniul apararii, scrie presa americana, citata de The Guardian.New York Times relateaza ca oficiali americani din…

- Armand Goșu, expert in evoluția fostului spațiu sovietic, susține ca ”pana mai ieri maciuca din mana lui Putin, Prigojin a scapat de sub control și a ajuns sa muște mana stapanului a celui care l-a hranit atat de mulți ani”.Este pentru prima data dupa 1941, cand trupele germane avansau spre Moscova,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat sambata, in cadrul unui discurs televizat, ca tara se confrunta cu o tradare si a spus ca „suntem injunghiati in spate”. Șeful statului rus a spus ca oricine ridica arma impotriva armatei tarii este un tradator. El l-a acuzat pe seful Wagner ca a „tradat” Rusia…

- O militie rusa anti-Kremlin, care a lansat atacuri in Rusia, spune ca a convenit cu armata ucraineana sa permita civililor rusi sa fie evacuati in Ucraina. Legiunea „Libertatea Rusiei", care a declarat ca a luptat vineri cu trupele Moscovei in regiunea de granita Belgorod, a sustinut ca acesta a fost…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu s-a exprimat marti, la o ceremonie de inmanare de decoratii, la Kremlin, pe tema incursiunii din Rusia si s-a limitat sa vorbeasca in mod general despre conflict, relateaza AFP. "Da, Rusia se confrunta cu vremuri dificile, dar azi (marti) este un moment special al…

- Evgheni Prigojin a spus ca ii va dezvalui armatei Ucrainei unde poate ataca trupele rusesti, daca ucrainenii isi retrag fortele din orasul asediat Bahmut, unde mercenarii Wagner inregistrau pierderi masive, sustine The Washington Post. Liderul grupului paramilitar Wagner a facut oferta spre sfarsitul…

- Fostul ministru adjunct al apararii din Rusia, Mihail Mizintev, zis si „Macelarul de la Mariupol", s-ar fi alaturat grupului de mercenari Wagner in calitate de comandant adjunct, dupa ce a fost demis la sfarsitul lunii trecute, potrivit unui blogger militar rus, citat de CNN. Aleksandr Simonov a postat…

- Asasinarea proeminentului blogger militar rus pro-razboi Vladlen Tatarski , al carui nume real era Maxim Fomin, ar putea dezvalui noi rupturi in cadrul Kremlinului și al cercului sau interior, a scris Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW), cu sediul in SUA, in analiza sa zilnica, citata de The…