Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean spaniol, care era urmarit international, dupa ce a fost condamnat la peste 9 ani de inchisoare pentru comiterea a 2 talharii savarsite cu amenintari, a fost depistat, sambata, pe teritoriul Romaniei, de politistii din Bistrita Nasaud.

- Un barbat in varsta de 39 de ani, condamnat la 9 ani, 6 luni și 156 zile de inchisoare in Spania pentru talharie, tainuire și trafic de substanțe narcotice, evadat, in urma cu patru ani din penitenciar, a fost prins de polițiștii din Bistrița-Nasaud, potrivit Mediafax.Politistii Serviciului…

- Polițiștii au depistat un barbat, de 39 de ani, care a evadat, in anul 2016, dintr-o inchisoare din Spania. Politistii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bistrița – Nasaud au depistat pe 31 octombrie, in localitatea Sarata, un barbat, de 39 de ani, cetațean…

- Polițiștii au depistat un barbat, de 39 de ani, care a evadat, in anul 2016, dintr-o inchisoare din Spania. Politistii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bistrița – Nasaud au depistat pe 31 octombrie, in localitatea Sarata, un barbat, de 39 de ani, cetațean…

- Starul american pop Lady Gaga s-a angajat in weekend intr-o disputa, pe Twitter, cu echipa de campanie a presedintelui in exercitiu Donald Trump, pe tema convingerilor sale impotriva fracturarii hidraulice (fracking), relateaza AFP, potrivit news.ro.Adversarul democrat al lui Donald Trump in alegerile…

- Peter Madsen, un inventator danez condamnat la inchisoare pe viata pentru uciderea jurnalistei suedeze Kim Wall, a reușit sa evadeze pentru scurt timp, marți. Din nefericire pentru el, a fost prins și arestat in aceeași zi.

- Danezul Peter Madsen, condamnat la inchisoare pe viata dupa ce a fost gasit vinovat de uciderea jurnalistei suedeze Kim Wall la bordul submarinului sau artizanal, a fost arestat marti, in apropiere de Copenhaga, dupa ce a reusit sa evadeze din inchisoare, amenintand personalul penitenciarului ca…

- Un "spion american" a fost arestat in apropierea unor rafinarii din Venezuela, dupa ce autoritatile au dejucat un plan pentru a provoca "o explozie" intr-un alt complex petrochimic, a afirmat vineri presedintele venezuelean, Nicolas Maduro.