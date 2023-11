Stiri pe aceeasi tema

- Episodul 14 de la America Express - Drumul Soarelui, din data de 7 noiembrie 2023, a adus multa tensiune pentru concurenții emisiunii. Cleopatra Stratan și Edward Sanda au avut parte de un moment de panica. Mașina in care cei doi concurenți se aflau a fost inconjurata de motocicliști inarmați, iar in…

- Un incident nefericit a avut loc la America Express, sezonul 6 ediția 14 din 7 noiembrie 2023. Mașina in care se aflau Cleopatra Stratan și Edward Sanda, alaturi de echipa lor, reporter și cameraman, a fost inconjurata de motocicliști inarmați. Atenție! Imaginile pot avea impact emoțional.

- Concurenții s-au transformat in ghizi la America Express, sezonul 6 ediția 13 din 6 noiembrie 2023. Deși inițial li s-a parut o proba distractiva, la final s-a lasat cu mai multe pedepse. Vezi cum s-au descurcat echipele.

- tIn ediția 9 a emisiunii America Express sezonul 8, concurenții au pornit spre cea de-a doua imunitate din al doilea stage. Pe drum, Cleopatra Stratan și Edward Sanda au fost impresionați de o fetița și au facut pentru ea un gest neașteptat.

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda au primit o pedeapsa de la Irina Fodor in etapa 2 din sezonul 6 America Express - Drumul Soarelui, dupa ce au fost salvați de la eliminare de soarele verde in ediția trecuta.

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda, la un pas sa fie eliminați de la America Expres, in editia de aseara, de la Antena 1. Cei doi au ajuns pe ultimul loc. Irina Fodor a deschis cufarul și a aratat ce culoare a avut soarele, in ediția 5 a emisiunii.Trei echipe s-au intrecut la cursa pentru ultima șansa…

- In aceasta seara, de la 20.00, are loc premierea sezonului șase America Express, iar in primul episod concurenții ajung in Medellin, orașul rau famat din Columbia. Cleopatra Stratan și Edward Sanda se numara printre concurenții care au acceptat provocarea lansata de America Express. Cei doi spun ca…