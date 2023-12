Stiri pe aceeasi tema

- Probleme mari pentru o echipa in ediția 30 din 4 decembrie 2023, din America Express – Drumul Soarelui, sezonul 6. Laura Giurcanu nu s-a mai putut ține pe picioare, iar colega sa, Sanziana Negru a trebuit sa plece singura in cursa pentru obținerea imununitații mari.

- Ediția din 1 decembrie 2023 de la America Express a adus o surpriza pentru concurenții care au intrat in cursa pentru ultima șansa. Irina Fodor le-a inmanat obiecte tradițional romanești și au avut de facut o proba diferita. Ce provocare au primit.

- Din dorința de a ieși invingatoare, echipele apeleaza la diverse stategii. In prima cursa pentru ultima șansa din Ecuador, Alexia și Aris Eram au votat o echipa care nu se aștepta sa fie nominalizata. Iata care sunt cele trei echipe care au intrat la cursa pentru ultima șansa.

- Trei echipe se vor intrece in ediția 19 din sezonul 6 America Express - Drumul Soarelui, de pe 15 noiembrie 2023, pentru a ramane in competiție. Iata cine sunt concurenții care au intrat la cursa pentru ultima șansa, dar și ce a facut-o pe Ada Galeș sa rabufneasca.

- Sanziana Negru nu a mai ținut cont de absolut nimic in cursa pentru ultima șansa, in ediția din aceasta seara, cea cu numarul 10 din America Express - Drumul Soarelui, din data de 1 noiembrie 2023. Dorința ca echipa ei sa nu fie eliminata a facut-o sa recurga la un gest neașteptat.

- Rasturnare de situație in ediția din aceasta seara a emisiunii America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6. In momentul in care Irina Fodor a anunțat cine sunt cele trei echipe care intra in cursa pentru ultima șansa, ceilalți concurenți au ramas surprinși.

- O echipa a pierdut cursa pentru ultima șansa, fiindca a ajuns pe ultimul loc. Irina Fodor a deschis cufarul și a aratat ce culoare a avut soarele, in ediția 5 a emisiunii America Express sezonul 6, din 25 octombrie 2023.

- Cele trei echipe intrate la cursa pentru ultima șansa s-au intrecut la o proba ce a stabilit ordinea plecarii catre urmatoarea misiune, la America Express sezonul 6, ediția din 25 octombrie 2023. Mike a avut nevoie de ajutorul medicilor.