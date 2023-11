Stiri pe aceeasi tema

- Concurenții au fost stranși la careu, iar Irina Fodor a facut un nou anunț despre competiție la America Express, sezonul 6 ediția 22 din 20 noiembrie 2023. Ce se intampla cu echipa formata din Romica Țociu și fiul lui.

- Catalin Țociu a trecut prin momente complicate la America Express in ediția de astazi, 20 noiembrie. Fiul lui Romica Țociu s-a confruntat cu probleme de sanatate. Celebrul actor a fost ingrijorat din cauza starii baiatului sau. Ce a pațit concurentul.

- Proba cu „cocoșul” le-a cam dat batai de cap concurenților in ediția de astazi, 18 noiembrie, a emisiunii America Express. Ei bine, așa s-a intamplat și in cazul lui Romica Țociu și al fiului sau, Catalin. Concurentul a rabufnit. De ce l-a enervat baiatul lui de data aceasta.

- Surprize – Cine vine la 'Chefi la cuțite' dupa plecarea lui Bontea, Dumitrescu și Scarlatescu?Catalin, fiul lui Romica Țociu, a participat la „America Express”, iar acum a cazut la ințelegere cu Antena 1 pentru un nou proiect major in televiziune. Vorbim de emisiunea `Chefi la cuțite`, asta dupa ce…

- Ediția de seara trecuta, 7 noiembrie, a adus mari emoții pentru Romica Țociu și fiul lui. Cei doi au ajuns primii la Irina Fodor și au primit al doilea bilet, in cursa spre Ecuador. Concurentul a marturisit ca este mandru de Catalin și ca nu se aștepta sa faca o echipa atat de puternica, in ciuda faptului…

- In spatele carierei impresionante a celebrului actor Romica Țociu se afla o familie de care este mandru și pe care o iubește necondiționat. Concurentul de la ”America Express” are doi copii, pe Catalin și Daria. Cum arata fiica actorului, dar și ce pasiune are.

- Catalin Țociu, fiul lui Romica Țociu, și Giulia au izbucnit in lacrimi in ediția 6 din sezonul 6 America Express - Drumul Aurului de pe 28 octombrie 2023. Cei doi au facut marturisiri emoționante in fața camerelor de filmat.

- De mai bine de 28 de ani, Romica Țociu iubește aceeași femeie. El și Nicoleta au o casnicie puternica și doi copii, Catalin și Daria. Cu baiatul, artistul participa la America Express: Drumul Soarelui.