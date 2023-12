Stiri pe aceeasi tema

- America Express, 18 decembrie 2023. Problemele au inceput in echipa Laurei Giurcanu și Sanziana Negru. Concurenta s-a confruntat cu stari grave inca de la primele ore ale dimineții și a avut nevoie de ajutor pentru a se ridica din pat. Iata ce probleme de sanatate i-au dat batai de cap Sanzianei Negru!

- In ediția de aseara, America Express, 10 decembrie 2023, Alexia Eram a rabufnit in lacrimi și a marturisit ce regret are cu privire la fratele ei. Echipele au fost schimbate, iar Alexia Eram a facut cursa alaturi de Sanziana Negru, iar Aris Eram cu Laura Giurcanu. Iata ce confesiuni emoționante a facut…

- Probele concurenților pentru a se califica la jocul de amuleta au fost provocatoare, dar nimeni nu s-a lasat mai prejos. Trei echipe au reușit sa mearga mai departe, in ordinea in care au ajuns la Irina Fodor, insa, penalizarile au schimbat clasamentul.

- Alexia Eram a luat o decizie ce a costat-o scump in ediția 27 din sezonul 6 America Express - Drumul Soarelui, de pe 29 noiembrie 2023. Concurenta a „explodat” de nervi, iar momentul tensionat a fost surprins de camere.

- Aventura continua la America Express, dar stresul a pus stapanire pe concurenți. Probele sunt din ce in ce mai dificile, presiunea vine din toate parțile și cei ramași in joc au momente in care simt ca cedeaza. La fel a simțit și Giulia Anghelescu, ce a trecut prin clipe de groaza la una dintre probe.…

- Laura Giurcanu și Sanziana Negru au izbucnit in lacrimi, inainte de verdictul final al Irinei Fodor. Concurentele au facut marturisiri complet neașteptate dupa prima cursa pentru ultima șansa din ediția 19 a sezonului 6 America Express - Drumul Soarelui, de pe 15 noiembrie 2023.

- Sanziana Negru nu a mai ținut cont de absolut nimic in cursa pentru ultima șansa, in ediția din aceasta seara, cea cu numarul 10 din America Express - Drumul Soarelui, din data de 1 noiembrie 2023. Dorința ca echipa ei sa nu fie eliminata a facut-o sa recurga la un gest neașteptat.

- America Express, 29 octombrie 2023. Iuliana Pepene a fost copleșita de emoții in ediția dina ceasta seara. Concurenta a fost emoționata pana la lacrimi de un barbat bolnav, care i-a amintit de bunicul ei, care a suferit din același motiv. Iuliana Pepene i-a ințeles suferința barbatului și a inceput…