- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția 28 din 1 decembrie 2023. Emoțiile și tensiunea au atins cote maxime in cursa cu barci la America Express, cand Giulia și Vlad Huidu au fost prinși din urma și chiar intrecuți de Iulia Albu și Mike. Au suferit o infrangere neașteptata pe apa. Cu toate…

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția 28 din 1 decembrie 2023. De 1 decembrie echipele se intrec la cursa pentru ultima șansa, din stage-ul șase. A fost un careu tensionat, intrucat, de la etapa la etapa, numarul echipelor scade – astfel, din șase perechi, trei intra in seara asta in…

- Ieri seara, la America Express, Giulia și Vlad Huidu au inregistrat o noua victorie la jocul de amuleta, iar Ada și Tony Galeș au ajuns pe primul loc la cursa pentru imunitatea mica. Echipa va afla, insa, daca este imuna la careul de dinaintea cursei pen

- In aceasta seara, de la ora 21, la Antena 1 incepe etapa a șasea a aventurii America Express – cu un parcurs spectaculos, in care peisajele se schimba dramatic: de la peste 4.000 de metri, concurenții vor cobori vertiginos pana la plajele Oceanului Pacifi

- In aceasta seara, de la ora 21, la Antena 1 incepe etapa a șasea a aventurii America Express – cu un parcurs spectaculos, in care peisajele se schimba dramatic: de la peste 4.000 de metri, concurenții vor cobori vertiginos pana la plajele Oceanului Pacific. Au mai ramas șase echipe in concurs, pe care…

- Ieri seara, America Express – Drumul Soarelui și-a desemnat caștigatorii primei imunitații din etapa a treia: Giulia și Vlad Huidu au folosit Joker-ul care le-a permis sa scada 30 de minute din timpul de sosire la Irina Fodor, fiind astfel propulsați in f

- In ediția din aceasta seara a emisiunii America Express - Drumul Soarelui, cea cu numarul 8 din data de 30 octombrie 2023, Giulia și Vlad Huidu au fost placut surprinși de barbatul care i-a gazduit peste noapte. Inainte ca acesta sa plece la serviciu, le-a facut un cadou inedit celor doi concurenți.

- Așteptarea a luat sfarșit! America Express, cel mai dur reality show din Romania, revine la Antena 1, sambata, 21 octombrie, de la ora 20.00, cu o premiera maraton de cinci zile. Astfel, in saptamana lansarii, show-ul va fi difuzat sambata, de la 20.00 și