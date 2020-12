Politistii din Timișoara și un echipaj de jandarmi au intervenit, joi dupa-amiaza, la o sala de evenimente din oraș, unde avea loc o petrecere de cununie cu 40 de invitați. Pentru ca nu respectau regulile impuse in pandemie, participanții la nunta au fost amendați cu 60.000 lei. De asemenea organizatorul evenimentului a fost sanctionat cu amenda in cuantum de 5.000 lei. Petrecerea a fost oprita, iar toti participantii au parasit locatia. The post Amenzi uriașe la o nunta cu 40 de persoane care incalcau restricțiile din pandemie appeared first on Puterea.ro .