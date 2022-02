Stiri pe aceeasi tema

- Modificarile aduse Codului rutier intra in vigoare la sfarșitul lunii februarie, iar printre noile prevederi figureaza amenzi mai mari pentru șoferii care iși imprumuta mașina, daca refuza sa le dea polițiștilor date despre șoferii de ocazie. Aceștia pot plati pana la 2.900 lei, fara sa aiba posibilitatea…

- ANENZI de peste 12.000 de lei, date de polițiștii din Alba pentru nereguli privind pescuitul și acvacultura ANENZI de peste 12.000 de lei, date de polițiștii din Alba pentru nereguli privind pescuitul și acvacultura La data de 26 ianuarie 2022, politistii Serviciului de Ordine Publica din cadrul Inspectoratului…

- Politia Locala a Municipiului Craiova a fost foarte productiva, iar suma totala a amenzilor date de acestia in 2021 este aproape dubla fata de anul 2020. Oare politistii locali vaneaza mult mai mult greselile craiovenilor sau acestia din urma fac mult mai multe ilegalitati? Un lucru este cert: Politia…

- Trei barbati au fost arestati preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzati ca ar fi implicati in furtul de bani, dar si de bunuri, dintr-o vila din localitatea ieseana Tomesti, prejudiciul fiind de peste 200.000 de lei, informeaza News.ro . Politistii au efectuat in total opt perchezitii in judetele Iasi…

- Trei persoane au fost reținute de catre polițiștii ieșeni dupa ce au furat 40.000 de euro, blanuri, bijuterii, ceasuri si parfumuri dintr-o vila din localitatea ieșeana Tomești pe 21 decembrie. Potrivit surselor din ancheta citate de publicația locala Ziarul de Iași, hoții au acționat la pontul unui…

- O rabla cu numar de Salaj iși cauta proprietarul. Semnalam pe data de 6 octombrie 2021 faptul ca o porțiune din strada Dorului este blocata de rable, mașini abandonate pe domeniul public din Carei. https://www.buletindecarei.ro/2021/10/rable-abandonate-pe-domeniul-public-din-carei-trotuare-blocate.html…

- La data de 23 decembrie 2021, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale – Compartimentul Urmariri, impreuna cu politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, au depistat, pe raza comunei Mihalț, un barbat, de 34 de ani, din comuna Sambata de Sus, județul Brașov, posesor al unui mandat european de…