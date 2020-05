Stiri pe aceeasi tema

- Cinci membri ai Executivului au fost amendați, sambata, de Direcția Generala de Poliție a Municipiului București, pentru fumat in spații publice și pentru ca nu au purtat masca de protecție la intalnirea din biroul premierului de ziua acestuia.

- Cheful tras de Ludovic Orban și miniștrii la Palatul Victoria are repercursiuni. Dupa ce a fost amendat premierul Orban, acum Direcția Generala de Poliție a Municipiului București a aplicat sancțiuni contravenționale pentru cinci membri ai Executivului.Citește și: Premierul, AMENDAT dupa poza…

- Fotografia in care premierul Ludovic Orban, impreuna cu mai mulți miniștri din cabinetul liber, fumeaza și incalca masurile de distanțare sociala in Palatul Victoria ar fi fost facuta de deputatul Ben Oni Ardelean. Fotografia i-a surprins pe Lucian Bode, Ministrul Transporturilor, vicepremierul Raluca…

- „Când ești într-o funcție publica și ai greșit, nu poți fi scuzat ca și omul de rând face la fel” - afirma deputatul PNL Adriana Saftoiu, într-o postare pe Facebook, comentând fotografia aparuta aseara în care premierul Ludovic Orban este surprins fumând…

- Ludovic Orban a fost nevoit sa plateasca sambata doua amenzi in cuantum de 3.000 de lei pentru fumat și nepurtarea maștii in spații inchise, dupa ce o poza cu liderul PNL in care nu respecta regulile acestea a fost publicata vineri de social-democratul Eugen Teodorovici, informeaza digi24. "Prim-ministrul…

- Fostul jurnalist Cristian Vasilcoiu a publicat pe pagina sa de Facebook o fotografie in care premierul Ludovic Orban apare alaturi de cativa ministri, la o masa pe care se afla bautura. În fotografie apar premierul Ludovic Orban, vicepremierul Raluca Turcan, singura care are o masca,…

- O fotografie, in care apare premierul Ludovic Orban și mai mulți miniștri fumand in birou și consumand alcool, a devenit rapid virala pe aproape toate rețelele de socializare. In fotografie apar premierul Orban, vicepremierul Raluca Turcan, ministrul Economiei Virgil Popescu, ministrul transporturilor…

- Joi dupa amiaza, președintele Klaus Iohannis a parasit biroul de la Palatul Cotroceni și a mers la Monumentul „Mormantul Ostașului Necunoscut”, din Parcul Carol I, din București. In comparație cu ceilalți ani, cand sute de bucureșteni participau la eveniment, in acest an, din cauza epidemiei de coronavirus…