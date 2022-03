Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanța privind eliminarea formularului digital de localizare a pasagerilor a fost publicata in Monitorul Oficial. Vezi și Ai primit amenda pentru necompletarea formularului PLF de intrare in Romania? Pașii prin care o poți contesta Ordonanța a fost publicata in Monitorul Oficial vineri, ceea ce inseamna…

- Verificari ale ANPC la stații de distribuție a carburanților Foto: Arhiva / radioconstanta.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Peste 90 de stații de distribuție a carburanților au fost verificate de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului, a anunțat astazi purtatorul de…

- ANPC a aplicat amenzi in valoare de 950.000 de lei, iar ANAF sanctiuni contraventionale in suma de 140.000 de lei in urma controalelor efectuate, pana in prezent, la furnizorii de carburant din Romania, a anuntat purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru.„As vrea sa fac o serie de precizari…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a anuntat, vineri, ca ANPC a dat amenzi de 950.000 de lei, iar ANAF a dat sanctiuni contraventionale in suma de 140.000 de lei, dupa controalele efectuate in urma majorarii de preturi la carburanti, de miercuri, informeaza Agerpres."Nivelul amenzilor…

- Isteria declanșata de scumpirea nejustificata a carburanților a facut ca autoritațile statului sa treaca la controale in toata țara. Rezultatele primelor controale au fost facute publice la finalul ședinței de ieri de Guvern de catre Dan Carbunaru, purtatorul de cuvant al Guvernului. „Autoritatea Naționala…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a controlat peste 70 de statii de carburant pe intregul teritoriu al tarii, aplicand amenzi in valoare de 370.000 de lei, a anuntat, joi, purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru. ANAF, ANPC si Consiliul Concurentei au demarat controale…

- Premierul Nicolae Ciuca a dispus inceperea de controale ample la statiile de alimentare cu carburant, dupa ce au fost semnalate creșteri bruște ale prețurilor la combustibili. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a anuntat ca nu exista motive reale pentru cresteri accelerate de preturi…

- Nu exista o inregiastrare de creșteri de radiații pe teritoriul Romaniei, da asigurari purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru, dupa ce agenția nucleara ucraineana a declarat ca inregistreaza o creștere a nivelului de radiații la Cernobil. „Potrivit datelor deținute de autoritațile romane,…