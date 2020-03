Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore politistii si jandarmii constanteni au aplicat 273 de amenzi in valoare de 202.620 de lei, pentru nerespectarea restrictiilor de deplasare si masurilor de preventie si limitare a raspandirii COVID-19, informeaza un comunicat de presa transmis sambata dupa-amiaza de Prefectura Constanta.…

- Politistii vranceni au aplicat, in noaptea de vineri spre sambata, amenzi in valoare de peste 650.000 de lei pentru persoanele care nu au respectat Ordonanta militara nr. 2/2020 referitoare la circulatia persoanelor in afara locuintei in intervalul orar 22,00 si 6,00, potrivit Inspectoratul de Politie…

- Politistii din Caras-Severin au verificat modul de respectare a masurii de izolare in cazul a aproape 1.200 de persoane, dar si respectarea masurilor dispuse prin Ordonantele Militare, fiind aplicate in acestei actiuni desfasurate in ultimele 24 de ore amenzi in valoare de circa 100.000 lei, potrivit…

- Aproximativ 150 de amenzi au fost date, in ultimele 24 de ore, de politistii si jandarmii bistriteni persoanelor care nu au respectat restrictiile de circulatie prevazute in Ordonanta Militara nr.3, cuantumul acestora ridicandu-se la circa 400.000 lei.Potrivit comunicatului remis vineri de…

- Dupa intrarea in vigoare a prevederilor Ordonanței Militare nr 3, respectiv interdicțiile de deplasare incepand cu ora 12.00 (25.03.2020) polițiștii au aplicat la nivelul județului 144 de sancțiuni contravenționale in valoare de 188.000 lei persoanelor care nu au respectat restricțiile de circulație…

- Politistii valceni au aplicat amenzi in valoare totala de 100.000, in ultimele 24 de ore, pentru nerespectarea restrictiilor privind circulatia persoanelor in afara locuintei, iar un tanar care nu a respectat masura izolarii la domiciliu a fost sanctionat cu amenda de 5.000 de lei si a fost dus in…

- In prima seara de la intrarea in vigoare prevederile Ordonanței Militare privind restricțiile de circulație, in intervalul orar 22.00-06.00 la nivel județean au acționat peste 140 de polițiști dar si colegi jandarmi și polițiști locali. Polițiștii din cadrul IPJ Suceava au aplicat 39 de sancțiuni contravenționale…