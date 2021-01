Stiri pe aceeasi tema

- Politisti din cadrul Serviciului de Politie Centrul Vechi au depistat în doua localuri evenimente private aflate în derulare, la care participau 10 si respectiv 11 persoane, organizatorii si participantii fiind sanctionati cu amenzi cumulate în…

- "In noaptea de 16/17 ianuarie 2021, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Politiei Centrul Vechi, in continuarea verificarilor privind respectarea prevederilor Legii nr 55 din 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei…

- Politisti din cadrul Serviciului de Politie Centrul Vechi au depistat in doua localuri evenimente private aflate in derulare, la care participau 10 si respectiv 11 persoane, organizatorii si participantii fiind sanctionati cu amenzi cumulate in valoare de peste 30.000 de lei, informeaza Directia…

- In total, au fost verificate 4.139 de societați comerciale, iar in cazul a 73 de unitați economice s-a constatat ca nu au fost respectate masurile de diminuare a impactului riscurilor Legii 55/2020, art. 5. (3)/Anexa nr. 3 la HG 394/2020.Polițiști au aplicat 19 sancțiunI in valoare de peste 120.000…

- Politistii Capitalei efectueaza, miercuri, 11 perchezitii la Directia Generala de urbanism si amenajarea teritoriului si la Serviciul de autorizari din Primaria Generala, intr-un dosar de executare fara autorizatie de construire a unor imobile de locuinte ridicate in zona Bucurestii Noi si Chitila,…

- In ultimele trei zile polițiștii și jandarmii din București au facut controale in zone aglomerate și centre comerciale, din Capitala. Agenții au dat amenzi in valoare de 75.000 de lei a transmis Poliția Capitalei.Au fost controale de amploare in acest weekend in centrele comerciale din București, iar…

- In judetul Tulceam a fost efectuata o actiune pentru verificarea regulilor generale de comert si pentru prevenirea limitarea raspandirii virusului SARs Cov 2. In cadrul actiunii, au fost aplicate 3 sanctiuni contraventionale pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 55 2020.In week end, politistii…

- In perioada 05 – 07.11.2020 polițiștii, impreuna cu ceilalți lucratori din cadrul instituțiilor Ministerului Afacerilor Interne dar și in colaborare cu reprezentanți ai Direcției Sanitare Veterinare și Pentru Siguranța Alimentelor, ai Direcției de Sanatate Publica și Inspectoratului Teritorial de Munca…