Stiri pe aceeasi tema

- Numarul amenzilor a scazut, in Timiș, in ceea ce privește nerespectarea restricțiilor de circulație. Daca ziele trecute acestea ajungeau la o valoare de 250.000 – 300.000 lei in 24 de ore, de marți pana miercuri polițiștii și jandarmii au aplicat sancțiuni de puțin peste 150.000 lei in Timiș. In județul…

- Amenzi de sute de mii de lei pentru cei care au incalcat restricțiile de deplasare, in județul Timiș. Polițiștii și jandarmii au sancționat puțin peste 100 de persoane in ultimele 24 de ore, insa valoarea totala a amenzilor se apropie de 300.000 lei.

- In ultimele 24 de ore, la nivelul judetului Dambovita, au fost desfasurate urmatoarele activitati de insotire pentru introducerea in carantina a 6 persoane. De asemenea, 312 persoane au fost verificare daca respecta masura de izolare/carantina la domiciliu.

- Au scazut numarul și valoarea amenzilor aplicate in Timiș de polițiști și jandarmi pentru cei care nu respecta restricțiile de circulație prevazute de Ordonanța Militara nr. 3 in timpul starii de urgența cauzate de pandemia de coronavirus. Daca luni, 13 aprilie, polițiștii și jandarmii din Timiș au…

- Pana astazi, 7 aprilie 2020, pe raza județului Alba 466 persoane se afla in carantina, 100 persoane ieșite din carantina, 940 persoane izolate la domiciliu, 2985 persoane ieșite din izolare, 4 persoane vindecate, numar decese: 1. Polițiștii din Alba continua sa acționeze integrat, impreuna cu celelalte…

- Polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, alaturi de jandarmi, polițiști locali și militari, continua acțiunile pentru verificarea modului de respectare a reglementarilor legale instituite in aceasta perioada a starii de urgența. Au fost constituite mai multe dispozitive de ordine…

- Ordonanța militara 3 emisa de Ministerul Afacerilor Interne a introdus noirestricții de circulație: oamenii trebuie sa stea in case și pot ieși doar pentrumotive bine intemeiate și doar cu declarație pe propria raspundere sauadeverința de la locul de munca.Ordonanța a intrat in vigoare miercuri, la…

- Economia judetului Brașov se afla pe podiumul national in ceea ce privește volumul exporturilor. Potrivit Direcției Județene de Statistica Brașov, din județul nostru pleaca putin peste 5 procente din totalul produselor trimise la extern din intreaga tara. Judetul Brașov a facut exporturi (FOB), in primele…