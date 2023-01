Amenzi ANRE pentru operatorii care nu au citit la timp indexul: Ce companii au fost amendate cu 2,4 milioane lei

Filmul german All Quiet On The Western Front a primit 14 nominalizări la premiile BAFTA

Lungmetrajul "All Quiet On The Western Front", un remake german al unui film clasic despre ororile războiului, a primit joi după-amiază cele mai multe nominalizări - 14- la ediţia din acest an a premiilor BAFTA, informează Reuters.… [citeste mai departe]