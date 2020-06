Amenințările SUA dau roade - Armatorii își retrag petrolierele din apele Venezuelei Doua tancuri petroliere care navigau spre Venezuela pentru a incarca petrol s-au intors din drum, iar alte trei nave au iesit din apele teritoriale ale tarii, in conditiile in care Statele Unite analizeaza includerea pe o lista neagra a zeci de vase pentru ca transporta petrol venezuelean, potrivit datelor si surselor din sectorul de profil, transmite Reuters potrivit news.ro. Washingtonul ia in considerare impunerea de sanctiuni navelor implicate in exportul petrolului din Venezuela, deoarece guvernul american incearca sa elimine principala sursa de venit pentru presedintele socialist… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

