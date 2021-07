Stiri pe aceeasi tema

- Alți șfoeri din Cluj l-au criticat pentru modul în care au parcat. Cel care a facut fotografia a semnalat ca mașina era pornita și ca aproape de zona în care a parcat, mai erau multe alte parcari libere: „Codul rutier…

- Mai multe masuri care vizeaza circulația autovehiculelor sunt avute in vedere de administrația locala din Gherla. Acestea se refera la introducerea de sensuri unice pe unele strazi din oraș și inființarea a doua sensuri giratorii. Timp de o luna, cetațenii pot veni cu observații, iar apoi masurile urmeaza…

- ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA PLAIURI SOMEȘENE ROMANIA – JUDETUL CLUJ – MUNICIPIUL GHERLA LANSEAZA APELUL DE FIȘE DE PROIECTE: POR/ GAL PLAIURI SOMEȘENE/ 2020/9/ Apel nr. 2/ OS 9.1./Intervenția1 EXTINDEREA ȘI OPTIMIZAREA REȚELEI DE PISTE DE BICICLETE CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR…

- Ușor, dar sigur, Ploieștiul revine la normalitate! Sigur ca sunt o multitudine de situații neplacute cu care ne confruntam și la care lucram pentru a gasi soluțiile potrivite, așa cum este, de exemplu, și problema salubritații, insa imi doresc sa va prezint fiecare reușita a administrației…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Alba a emis sambata hotararea 188 prin care a aprobat scenariile de funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar din județul Alba, pentru saptamana 22 – 25 iunie 2021. Sunt doua tipuri de scenarii in care vor funcționa școlile, potrivit incidenței…

- In baza informațiilor operative deținute, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Dej au depistat in cursul zilei de luni, 14 mai, un barbat de 49 de ani, din comuna Cașeiu, județul Cluj, pe numele caruia exista un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea. Cel in cauza…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Alba a aprobat scenariile de funcționare a unitaților de invațamant pentru saptamana 10-14 mai, potrivit incidenței COVID actualizate. Reamintim ca de luni, 10 mai, revin la cursuri și elevii din clasele terminale, dupa vacanța de sarbatori. Insa,…

- Comitetul pentru Situații de Urgența (CJSU) Alba a actualizat scenariile de funcționare pentru unitațile de invațamant in perioada 5-7 mai. Vezi și Cum revin la școala elevii din fiecare clasa. CALENDARUL semestrului al doilea Decizia vine dupa ce ministerele Sanatații și Educației au decis contopirea…