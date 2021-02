Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației a declarat ca, pentru prima data, din bugetul de stat vor fi decontate bursele elevilor, suma alocata fiind de 536 de milioane de lei, dar si naveta elevilor, integral. Studentii inmatriculati la forma de invatamant cu frecventa, in institutiile de invatamant superior acreditate,…

- Eurostat plaseaza Romania pe locul trei in Europa intr-un clasament al statelor membre care au reusit sa-si pastreze cel mai bine calatorii in trenuri. Acesta a fost rezultatul unui an 2020 dificil, in care CFR Calatori si-a propus sa-si restructureze activitatea pentru a permite dezvoltarea companiei…

- RESITA – Mai multe lucrari cuprind, de ceva vreme, cartierul resitean Lunca Pomostului, iar edilul promite finalizarea acestora, pentru ca angrenajul investitional al urbei sa se indrepte si spre alte zone ale urbei! In clipa de fata, „acolo avem doua tipuri de lucrari, preciza Ioan Popa, primarul municipiului…

- Primele masuri fiscal-bugetare ale noului Guvern, incluse intr-un proiect de ordonanta de urgenta aprobat miercuri, indica principalele directii pe care le va urma politica fiscal-bugetara anul viitor, respectiv consolidarea fiscala si mentinerea sprijinului pentru mediul privat, sustin reprezentantii…

- La Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti urmeaza sa fie construit un nou camin studentesc, cu peste 130 de camere si dotari moderne. Autorizatia de constuire, semnata acum de primarul municipiului, Andrei Volosevici, zacea inca din primavara la Directia de Urbanism. Proiectul de la UPG este derulat de…

- Politisti din cadrul DGPMB - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare, miercuri dimineata, sase mandate de perchezitie domiciliara la adrese din Capitala si judetul Ilfov, precum si mandate de aducere…

- Mai multe drumuri comunale din Cerbal vor fi modernizate cu bani de la bugetul de stat. Autoritațile locale au demarat procedurile pentru serviciile de proiectare pentru proiectul depus la Compania Naționala de Investiții – ”Modernizare DC114A sat ULM, DC 121 sat Aranieș, DC 118 sat Merișoru de…

- Primul ministru Ion Chicu a anunțat ca Guvernul, in perioada ce urmeaza, va veni in Parlament cu bugetul statului pentru anul viitor și politica bugetar-fiscala. „Speram ca pana in data de 21 decembrie sa fie aprobate și in lectura finala aceste legi foarte importante pentru țara”, a precizat Chicu,…