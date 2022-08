Ambulanța explodează la intrarea în spital Un fapt teribil s-a intamplat la intrarea in spitalul Avventist Health Castle din Kailua, Hawaii. O ambulanța care se pregatea sa intre in spital a explodat. Pacientul aflat in ambulanța, in varsta de 91 de ani, a murit pe loc, iar un paramedic este internat in stare grava. Desigur, și spitalul a suferit numeroase avarii in urma exploziei. Intamplarea asta s-a petrecut in noaptea de 24 spre 25 august. Nu se știe de ce a explodat ambulanța. Cert e doar ca era gata sa intre in spital. Pompierii au intervenit imediat la fața locului și au incercat sa stinga flacarile. Ei l-au salvat și pe șoferul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

