Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria ar vrea ca in viitorul exercitiu financiar european, adica 2021-2027, Budapesta sa aiba rolul de Autoritate de Management pe programale comune romano-maghiare din vestul tarii, arata Transparent News. Comisia Europeana are ultimul cuvant in stabilirea rolurilor, potrivit unor surse din administratia…

- O investiție in valoare de 47 de milioane de euro din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) a fost aprobata de Comisia Europeana, pentru construirea și dotarea Spitalului Regional din Cluj. Proiectul a fost promis inca de acum șase ani și a fost amanat. Anunțul privind aprobarea finanțarii…

- Comisia Europeana a aprobat o investitie de 47 de milioane de euro din Fondul European de Dezvoltare Regionala pentru construirea si echiparea unui spital de urgenta in Cluj, Romania. Contractul de finantare pentru Spitalul Regional Cluj-Napoca a fost semnat inca de joi, 2 aprilie de Ion Stefan, ministrul…

- In cadrul Programului Interreg V-A Romania-Ungaria, Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei din Romania, in calitate de Autoritate de Management, a semnat doua noi contracte de finantare, aferente Apelului 3 deschis, pentru proiectele ROHU359 si ROHU421. Proiectele au o valoare…

- Modul de alocare a fondurilor europene se va schimba total. Regiunile vor putea decide singure, in functiile de propriile prioritati, modul de alocare a fondurilor europene primite. Aceasta, dupa ce ADR Vest devine Autoritate de Management. Legea de descentralizare a activitatii agentiilor de dezvoltare…

- ADVERTORIAL. S.C. DEZTM S.R.L., cu sediul in Municipiul Timișoara, Calea Sever Bocu, Nr. 41, bl. 32, Sc. A, Et. 3, Ap. 9, Județ Timis deruleaza, incepand cu data de 18.02.2020, proiectul „Achiziție utilaje pentru repararea motoarelor la SC DEZTM SRL”, cod SMIS 131751, co-finantat de Uniunea Europeana…

- Spitalele au la dispozitie 350 de milioane de euro pentru decontarea achizitiilor de aparatura medicala si echipamente de protectie facute incepand cu luna februarie 2020, a anuntat duminica Ministerul Fondurilor Europene, dupa lansarea apelului dedicat spitalelor implicate in lupta impotriva coronavirus,…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativa a anunțat ca a fost semnat contractul de finanțare nr. 477/08.05.2020 pentru proiectul „Simplificare administrativa extinsa si Planificare strategica integrata pentru cetatenii municipiului Sighisoara”. Valoarea totala…