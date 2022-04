Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca sportul este, in definitiv, parte din cultura unui popor și parte din destinul unei țari, acesta trebuie susținut prin orice mijloc atat la nivel central , cat și pe plan local. In cursul zilei de astazi, prefectul Virgiliu Daniel Nanu și subprefectul Emil Draganescu l-au avut ca oaspete la…

- Astazi, 7 aprilie 2022, in cadrul Instituției Prefectului Județul Prahova a fost organizata o conferința de presa cu tema "Gestionarea situatiei refugiatilor din Ucraina si aplicarea masurilor concrete de protectie di incluziune in domeniul sanatatii, educatiei si cel de ocupare a locurilor de munca…

- In jurul orei 16, din trenul care circula pe ruta Iași-București au coborat aproximativ 400 de cetațeni ucrainieni, care urmeaza sa ramana in județul Prahova, pana cand vor decide in ceea ce privește urmatoarea destinație. Prefectul Virgiliu Nanu a fost prezent alaturi de cei doi subprefecți,…

- Alte zeci de mame si copii au ajuns in Prahova, duminica noapte, intr-o actiune comuna a senatorului PSD Laura Moagher si reprezentantilor Prefecturii Prahova, Virgiliu Nanu-prefect si Emil.Draganescu-subprefect. Cei 77 de refugiati au fost cazati in Brazi, Berceni si Ploiesti, astfel:…

- Noaptea trecuta, un grup de refugiati ucraineni format din mame si copii a fost adus in Prahova cu un microbuz, din Vama Siret, acestia fiind insotiti de senatorul PSD Laura Moagher, prefectul Virgiliu Nanu si subprefectul Emil Draganescu. Cele 11 persoane, dintre care 6 copii, au fost cazate…

- Astazi, 25.02.2022, prefectul Virgiliu Nanu a participat alaturi de subprefectul Alexandru Vane la lucrarile Colegiului Prefectural, a caror ordine de zi a cuprins urmatoarele subiecte: A. Aprobarea Planului de acțiuni pentru indeplinirea obiectivelor Programului de Guvernare la nivelul județului Prahova,…

- Violeta Stoica Președintele organizației prahovene a Partidului Social Democrat, deputatul Bogdan Toader, alaturi de membri ai conducerii filialei, de prefectul Virgiliu Nanu și subprefectul Emil Draganescu, numiți recent in funcții la propunerea PSD Prahova, a susținut ieri o conferința de presa in…

- V. S. Emil Draganescu, noul suprefect al județului Prahova, a depus juramantul, ieri, in sistem videoconferința, in cadrul unei ceremonii similare celei de la investirea in funcție a prefectului Virgiliu-Daniel Nanu. Astfel, echipa este completa la conducerea Instituției Prefectului Județul Prahova:…