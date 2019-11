Stiri pe aceeasi tema

- De doua luni, Romania nu a reusit sa nominalizeze o persoana pentru functia de comisar european care sa fie si acceptata. Lupta interna de la Bucuresti a fost exportata la Bruxelles si poate produce intarzieri in programul noului sef al Comisiei, Ursula von der Leyen. Am vrut sa aflam care sunt efectele…

- Negociatorul sef al Uniunii Europene, Michel Barnier, a apreciat miercuri, intr-un discurs rostit la Bruxelles, ca riscul unei iesiri a Marii Britanii din UE fara acord nu a fost inca indepartat complet, informeaza France Presse. 'Riscul ca Brexitul sa se produca in absenta unui acord…

- Accesul direct la piata Uniunii Europene dupa Brexit ar putea sa nu merite costul, daca Marea Britanie se va alinia la reglementari UE care acopera o gama restransa de activitati, afirma oficiali din industria financiara, citati de Reuters.UE este cel mai mare client unic al sectorului financiar…

- Noul premier grec, Kyriakos Mitsotakis, a avetizat miercuri, in ajunul summitului european de la Bruxelles, ca 'Europa trebuie sa se pregateasca pentru eventualitatea unui nou val de migranti si refugiati', in contextul ofensivei desfasurate de Turcia in Siria, potrivit Agerpres.Intr-un interviu…

- 'Afacerea a fost clasata fara urmari pentru ca nu exista nicio infractiune', a declarat pentru AFP Willemien Baert, purtator de cuvant al parchetului, care confirma un anunt anterior al lui Didier Matray, avocat al lui Didier Reynders. Didier Reynders urmeaza sa fie audiat miercuri, 2 octombrie,…

- Boris Johnson este un "excelent politician care stie ce vrea si care depune eforturi pentru a transforma in realitate vointa poporului", a declarat Peter Szijjarto pentru canalul de televiziune local M1.La fel ca si seful guvernului britanic, premierul ungar Viktor Orban se prezinta drept…

- Riscul ca Marea Britanie sa iasa din Uniunea Europeana la 31 octombrie fara un acord a crescut, a avertizat Comisia Europeana intr-o comunicare publicata miercuri, in contextul in care Marea Britanie se adanceste intr-o criza politica ce ar putea conduce la alegeri legislative anticipate, transmite…