- Romania va juca un rol vital in consolidarea securitatii energetice si diversificarea surselor de aprovizionare in regiune prin dezvoltarea resurselor de gaze offshore din Marea Neagra si participarea la initiative regionale in domeniu, a declarat, miercuri, ambasadorul SUA in Romania, Kathleen A. Kavalec."Romania…

- Premierul Marcel Ciolacu l-a primit luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Republicii Armenia in Romania, Sergey Minasyan. Ciolacu a afirmat ca Romania sprijina consolidarea relatiilor Armeniei cu Uniunea Europeana, incurajeaza agenda de reforme a acestei tari si consolidarea rezultatelor obtinute,…

- Proiectul Neptun Deep va contribui la viitorul securitatii energetice in Romania si in regiune si va avea o contributie la bugetul de stat estimata in valoare de aproximativ 20 miliarde de euro, a declarat, pentru Agerpres, Christina Verchere, CEO al OMV Petrom."Neptun Deep este un proiect strategic…

- Romania si-a asumat un rol de aliat "responsabil" in consolidarea securitatii regionale, a declarat, marti, ministrul Apararii, Angel Tilvar, in contextul participarii la Reuniunea informala a Consiliului Nord-Atlantic impreuna cu Suedia, desfasurata la Vilnius, in marja Summitului NATO, potrivit Agerpres."Relevanta…

- In urma articolului aparut pe stiripesurse.ro, Kievul anunța ca Romania ia in calcul posibilitatea de a transfera Ucrainei o parte din profiturile companiilor energetice, Ministerul Afacerilor Externe a facut urmatoarele precizari:In cadrul intrevederii ministrului Afacerilor Externe Luminița Odobescu…

- Nu exista risc de holera pe litoralul romanesc! In ciuda zvonurilor și informațiilor nefondate care s-au perpetuat in ultimele zile in randul turiștilor și in mass-media, Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), care monitorizeaza calitatea apei in perioada estivala, a anunțat ca nu exista risc…

- Cetațenii din Republica Moldova sunt mai fericiți decat rușii sau ucrainenii, dar mai nefericiți decat romanii. Potrivit Raportului Mondial al Fericirii, Republica Moldova se afla pe loc 63 din țarile cu cei mai fericiți oameni. Romania se afla pe locul 24, Rusia se afla pe locul 70, iar Ucraina se…