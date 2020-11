Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul din Piatra Neamț a solicitat un container pentru pacienții care au murit in incendiul de aseara. Morga spitalului era plina inca de dinainte de explozia de la ATI, in urma careia au murit zece oameni, potrivit Digi 24.Incendiul a fost semnalat in jurul orei 19:00, iar cand pompierii au ajuns…

- Ce zece pacienți care au decedat in urma incendiului de la Spitalul din Piatra Neamț, se aflau in stare critica și primeau ingrijiri in secția ATI. Este vorba de șapte barbați și trei femei cu varsta cuprinsa intre 67 și 86 de ani. Ceilalți șase pacienți, care se aflau in salonul alaturat celui care…

- Ministrul Sanatații Nelu Tataru a ajuns sambata la Piatra Neamț, acolo unde zece oameni și-au pierdut viața dupa un incendiu izbucnit la secția ATI a Spitalului Județean. Pe langa medicul de garda care a fost ranit grav incercand sa-i salveze pe bolnavi, alte trei cadre medicale au fost ranite, a mai…

- Ambasadorul SUA la București, Adrian Zuckerman, nu va mai participa personal la intrevederi in umatoarele zile, pana cand va fi testat pentru Covid. Diplomatul s-a intalnit miercuri cu ministrul Transporturilor, Lucian Bode, care a fost ulterior confirmat cu Covid.Potrivit unui anunț al Ambasadei…

- Adrian Zuckerman, ambasadorul american la București, a anunțat, astazi, printr-un comunicat postat de Ambasada SUA la București, un proiect uriaș intre Romania și America, in valoare de 8 miliarde de dolari,...

- Traficul de persoane, indiferent de forma pe care o ia, este intolerabil si de neiertat, dar Guvernul nu poate sa remedieze singur aceste situatii, fiind nevoie si de implicarea societatii civile, a afirmat, luni, ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman. El a facut aceste precizari la lansarea…