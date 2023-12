Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul britanic de Externe l-a convocat joi pe ambasadorul Rusiei la Londra si a sanctionat doua persoane pentru o incercare esuata a unor spioni cibernetici ruși de a interveni in politica Marii Britanii.

- Steven Fisher va fi succedat in funcția de ambasador al Marii Britanii in Republica Moldova de catre Fern Horine, potrivit informației publicate pe site-ul guvernului de la Londra. Fern Horine urmeaza sa ajunga in Republica Moldova in aceste zile. Anterior, ea a activat in calitate de director adjunct…

- Rusia l-a convocat vineri pe ambasadorul Ciprului la Moscova dupa ce a calificat drept "acțiuni inacceptabile și provocatoare" impotriva unui jurnalist rus și a unui angajat al ambasadei ruse din Nicosia, a anunțat Ministerul rus de Externe, potrivit agenției Reuters.

- Premierul ungar, Viktor Orban, a declarat vineri, 29 septembrie, ca va trebui sa se raspunda unor "intrebari foarte dificile" inainte ca Uniunea Europeana sa poata macar incepe discuțiile de aderare cu Ucraina, scrie Reuters.Țarile UE urmeaza sa decida in decembrie daca vor permite Ucrainei sa inceapa…

- Ministerul de Externe polonez l-a convocat miercuri pe ambasadorul Ucrainei la Varsovia in legatura cu unele comentarii facute de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski la sesiunea anuala a Adunarii Generala a ONU, relateaza Reuters.

- Ministerul de Externe transmite din nou un „protest ferm” la adresa Rusiei fața de „violarea spațiului aerian al Romaniei”, dupa ce fragmentele de drona identificate pe o suprafața de cateva zeci de metri in Tulcea au fost identificate ca fiind ramașițe ale unui dispozitiv rusesc.

- Insarcinatul cu afaceri al Republicii Moldova la Moscova a fost convocat la Ministerul rus de Externe din cauza situației privind expulzarea directorului Sputnik Moldova, Vitalii Denisov. Despre acest lucru a declarat pentru TASS reprezentantul oficial al Ministerul rus de Externe, Maria Zaharova. {{702509}}"Insarcinatul…