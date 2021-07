Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Romaniei in Grecia, George Ciamba, in varsta de 55 de ani, a murit duminica noaptea. „S-a stins azi noapte din viata, dupa o lunga suferinta, prin care a trecut lucrand pana in ultima clipa, ambasadorul George Ciamba”, a scris, luni, pe Facebook, diplomatul Mihnea Motoc, potrivit Agerpres.…

- Parlamentarii olandezi au fost chemati din vacanta pentru ca s-au inmultit cazurile de infectare in mod ingrijorator. De la 1.100 inregistrare sambata trecuta s-a ajuns la 7000 apoi la 10.345. Asadar, valul patru si-a ales ca destinatie de vacanta Olanda. De unde o fi venit oprindu-se tocmai in tara…

- Interconectorul de gaze Bulgaria - Grecia va fi finalizat pana in luna iulie 2022, astfel incat gazele din Azerbaidjan sa ajunga in Romania, a scris, pe Facebook, ministrul Energiei, Virgil Popescu. "Astazi (vineri - n. r.) am avut o intalnire de lucru cu omologul meu din Bulgaria - ministrul…

- „Adrian Radulescu, prietenul meu, ai plecat prea repede. Drum lin si Dumnezeu sa te odihneasca in pace. Respectuoase condoleante familiei", a scris Cristian Diaconescu pe Facebook. Adrian Radulescu, fost consilier al președintelui Traian Basescu și fost secretar de stat in Ministerul Agriculturii, s-a…