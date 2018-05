Ambasadorul Palestinei: Nu voi recomanda o rupere de România "Toti ambasadorii palestinieni din tarile europene care au participat la deschiderea ambasadei SUA la Ierusalim au fost rechemati la Ramallah. Chiar in timpul festivitatilor de la Ierusalim, au fost ucisi 60 de palestinieni si raniti peste 2700, in aproape 1400 dintre victime s-a tras cu munitie reala. Ziua de 14 mai 2018 va ramane mereu o zi de doliu pentru poporul palestinian. Consider esential ca publicul roman sa stie aceste lucruri, insusi domnul presedinte Iohannis si-a manifestat solidaritatea cu victimele acestei tragedii si ii multumim pentru acest gest nobil", a explicat ambasadorul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

