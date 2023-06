Stiri pe aceeasi tema

- Vizita oficiala in Dambovița a Excelenței Sale Alfredo Maria Durante Mangoni, Ambasadorul Italiei la București. Inaltul oaspete a dat curs invitației adresate de președintele Consiliului Județean Dambovița, Corneliu Ștefan, și președintele Comisiei pentru politica externa a Senatului Romaniei, ex ministrul…

- Excelența Sa Alfredo Maria Durante Mangoni, Ambasadorul Italiei la București, in vizita de lucru in județul Dambovița, a avut o serie de discuții cu reprezentanții Consiliului Județean Dambovița. S-a pus in discuție dezvoltarea relațiilor economice și oportunitațile de investiții oferite de județul…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Dambovița, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiești, au efectuat 10 percheziții domiciliare, patru in județul Prahova, patru in județul Argeș, una in județul Ilfov și una in municipiul București.…

- Proiectul Stațiunii Peștera – Padina a mai facut un pas inainte, la sediul Consiliului Județean Dambovița, a fost organizata dezbaterea publica referitoare la propunerile necesare finalizarii Planului Urbanistic Zonal Peștera – Padina. Proiectul stațiunii Peștera-Padina nu este deloc o munca ușoara!…

- Existența unui cabinet de medicina de familie in zonele rurale defavorizate, dotat cu echipamente medicale necesare efectuarii examinarii medicale de baza si tratament pentru pacienți, constituie o garanție și o necesitate pentru asigurarea sanatații, in special in randul copiilor și gravidelor vulnerabile. …

- Conducerea Consiliului Județean Dambovița a primit vizita E.S. dr. Peer Gebauer, ambasadorul Germaniei la București. La discuții a participat și senatorul Titus Corlațean, președintele Comisiei pentru Politica Externa din cadrul Senatului Romaniei. Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan a subliniat…

- Adunarea Generala Ordinara a FRV a adus laolalta familia voleiului romanesc. 125 de structuri sportive au fost prezente la intalnirea de la Centrul Expozițional Romexpo din București. ”Faptul ca sunteți aici in numar mare dovedește ca suntem o familie și ca impreuna putem face lucrurile sa se miște…

- Una dintre cele mai mici sportive de la CS Targoviște a stralucit la etapa de zona a Campionatului Național de Atletism pentru Copii 1, 2, 3, 4 și Spiriduși, desfașurata la București. Sonia Ilie, sportiva antrenata de Desdemona Banu Ionescu, a fost de neoprit in probele de 50 m și 200 metri. Acestea…