- Președintele Klaus Iohannis susține ca discuțiile despre Planul Național de Redresare și Reziliența sunt bune deoarece ajuta la lamurirea tuturor problemelor. „Mai bine sacrificam o luna sau doua inainte sa pornim”, a spus Iohannis. Declarațiile despre PNRR au fost facute joi, la Bruxelles. Șeful statului…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, joi si vineri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European și la Summitul Euro in format extins. Totodata acesta participa la Summitul Partidului Popular European (PPE). Șeful statului il va decora pe presedintele PPE, Donald Tusk, cu Ordinul National "Steaua…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea privind cumpararea vechimii in munca, adoptata de Parlament in luna mai. Președintele Iohannis a semnat decretul privind legea pentru cumpararea vechimii in munca Noutatea legii vine in legatura cu prelungirea unui termen important. Cei care pot cumpara…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca pandemia de COVID-19 nu afecteaza doar sanatatea oamenilor si economiile, ci si structura sociala, aratand ca e nevoie de solutii in aceasta privinta la nivel european. Seful statului participa, vineri si sambata, in Portugalia, la Porto, la Summitul…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, astazi, decretul de desemnare a premierului Florin Citu ca ministru interimar al Sanatatii, a anuntat Administratia Prezidentiala. Prim-ministrul Florin Citu l-a revocat, miercuri, pe Vlad Voiculescu din functia de ministru al Sanatatii. El anunta ca interimar la…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, marți, decrete de eliberare din funcție a mai multor magistrați, ca urmare a pensionarii, transmite Administrația Prezidențiala. Șeful statului a eliberat-o din funcție pe Anca Alexandrina Neamțiu, judecator la Curtea de Apel Alba Iulia, Secția Civila. Aceasta se…

- Directorul regional al Biroului pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), dr. Hans Kluge, a fost decorat, miercuri, cu Ordinul National "Pentru Merit" in grad de Comandor de presedintele Klaus Iohannis. "Sunt increzator ca, prin exemplul personal, veti sustine o organizatie regionala…

- Institutul Cantacuzino a fost decorat de președintele Klaus Iohannis Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis a îndemnat din nou oamenii sa se vaccineze pentru ca numai așa poate fi oprita pandemia de coronavirus. Seful statului a subliniat ca în…