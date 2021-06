Presedintele belarus, Aleksandr Lukasenko, nu mai este in pozitia de a avea influenta asupra actiunilor militare ale Rusiei la el in tara din cauza dependentei sale fata de Moscova, a declarat miercuri ambasadoarea SUA in Belarus, Julie Fisher, relateaza Reuters.

Rusia si Belarusul planuiesc un numar record de exercitii militare in acest an, potrivit unor experti. Ministerele apararii au semnat un acord de parteneriat pe cinci ani si exista informatii vehiculate de media ca Rusia si Belarus planuiesc sa infiinteze trei noi baze militare comune, scrie agerpres.ro.

"Disponibilitatea…