Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul Crimeei din secolul XIX este de o actualitate frapanta, a declarat, marti, la Focsani, ambasadoarea Frantei in Romania, Laurence Auer, in cadrul simpozionului "Contributia Frantei la infaptuirea Unirii Principatelor Romane de la 24 ianuarie 1859". Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Rusia isi va atinge obiectivele in Ucraina in pofida "razboiului hibrid" purtat de Occident impotriva Moscovei, a afirmat, miercuri, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, cerand inlaturarea capabilitatilor militare din toate statele vecine, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai…

- Romania este una dintre țarile europene care risca sa fie șterse de pe harta din cauza conflictului dintre Occident și Rusia. Aceasta perspectiva este fluturata agresiv intr-un material aparut in ziarul rusesc Pravda. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a ajuns sambata seara la Oradea, cu o aeronava de linie Tarom care a transportat zeci de oameni dinspre București spre orașul de pe Crișul Repede, scrie Ebihoreanul.RO. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, afirma ca aliatii din Occident au devenit "mai puternici" prin solidaritatea manifestata in contextul conflictului militar din Ucraina, dar admite ca nu exista semnale ca Rusia va opri razboiul anul acesta. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Franta va face "mereu parte" dintre statele care sustin aderarea Romaniei la spatiul Schengen, a declarat ambasadoarea Laurence Auer, luni, in cadrul unei conferinte de presa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Presedintia germana a Grupului G7 a anuntat, joi, ca va organiza saptamana viitoare, in Romania, o reuniune cu parteneri internationali pe tema continuarii asistentei in domeniul energiei destinata Ucrainei, in contextul razboiului cu Rusia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Expozitia "Efectul Picasso - Contributia Romaniei la anul aniversar Pablo Picasso, 2023" este un proiect care va constitui unul dintre marile evenimente ale anului viitor, a afirmat, miercuri, ambasadoarea Frantei la Bucuresti, Laurence Auer. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…