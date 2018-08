Stiri pe aceeasi tema

- BBC a scris despre vandalizarea casei lui Elie Wiesel din Sighetul Marmației , titrand ”Grafitti antisemit pe casa unui supraviețuitor al Holocaustului”. Jurnaliștii britanici noteaza ca Poliția din Romania investigheaza cazul mesajelor antisemite desenate pe pereții casei unde s-a nascut laureatul…

- Referitor la actul savarsit asupra casei memoriale Elie Wiesel din Sighetu Marmatiei a laureatului Premiului Nobel pentru Pace si supravietuitor al Holocaustului, Elie Wiesel, Ministerul Afacerilor Externe isi exprima regretul si condamna ferm orice gesturi cu tenta antisemita si orice derapaj comportamental…

- Autoritatile au fost sesizate la 112 ca pe peretii exteriori ai casei memoriale a scriitorului Elie Wiesel, decedat in 2016, au fost mazgalite cu vopsea cateva mesaje. Cu un rosu intens, pe imobilul din Sighetu Marmatiei a fost scris "WC public antisemit pedofil", "Nazi jidanu zace in iad cu Hitler"…

- Casa din orasul Sighetu Marmatiei a scriitorului american de origine romana Elie Wiesel a fost mazgalita de persoane deocamdata neidentificate, care au scris pe peretii exteriori mesaje antisemite, o ancheta a politistilor fiind in desfasurare.Autoritatile au fost sesizate la 112 ca pe peretii…

- Mai mulți miniștri, in frunte cu premierul Viorica Dancila, și-au facut publice declararațiile de avere. Viceprim-ministrul Ana Birchall este unul dintre ei.Conform declaratiei de avere reactualizata in 12 iunie 2018, Ana Birchall are in proprietate doua terenuri cu destinatie faneata si unul…

- Nu imi dau seama daca marii analiști politici de la București sunt complet habarniști și nu sunt capabili sa citeasca mai mult de trei randuri in engleza sau sunt pur și simplu niște stangiști pentru care nu conteaza faptele, ci propaganda. Nu-i prima oara cand presa din Romania se lasa cuprinsa…

- Institutul Oncologic din București nu are suficiente citostatice Cisplatin. Medicamentul este intre cele mai folosite pentru tratarea cancerului, insa se gasește in doze prea puține. Autoritațile spun insa ca in țara exista flacoane disponibile, iar managerii spitalelor trebuie doar sa le comande. Disperați,…

- Bustul lui Elie Wiesel, inaugurat la Sighetu Marmației Elie Wiesel în 2012. Foto: Wikipedia. O serie de manifestari comemorative au loc, la aceasta ora, la Sighetul Marmatiei, cu ocazia dezvelirii bustului lui Elie Wiesel, laureat al Premiului Nobel pentru Pace. La casa memoriala, care…