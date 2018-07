Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Rusiei in Israel ar putea fi mutata la Ierusalim doar dupa ce palestinienii si israelienii ajung la un acord privind statutul final al orasului, a declarat Mikhail Bogdanov, adjunct al ministrului rus de Externe, informeaza agentia de stiri Tass.

- Ambasada Rusiei a comunicat pe pagina sa de Facebook ca decizia va face din Norvegia o tara “mai putin previzibila” si a avertizat ca “ar putea sa duca la tensiuni mai mari si sa porneasca o cursa a inarmarii in timp ce destabilizeaza situatia din nordul Europei”.“Vedem ca un gest neprietenos…

- Conducerea palestiniana din Cisiordania ocupata a anuntat miercuri ca-si recheama ambasadorii din patru state membre ale Uniunii Europene – intre care si Romania – care au trimis reprezentanti la ceremonia israeliano-americana de deschiderea a Ambasadei Statelor Unite la ierusalim, relateaza AFP conform…

- Marea Britanie nu are planuri sa-si mute ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim si inca nu este de acord cu decizia Statelor Unite de a face acest lucru, a declarat luni purtatorul de cuvant al prim-ministrului Theresa May, citat de Reuters. "Prim-ministrul a spus in decembrie,…

- Marea Britanie nu are niciun plan de a isi muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim si inca nu este de acord cu decizia Statelor Unite in acest sens, a declarat luni un purtator de cuvant al premierului britanic Theresa May, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Premierul a declarat in…

- Primarul general, Gabriela Firea, apreciaza ca, potrivit legislatiei in vigoare, locul primarului general ar fi fost "undeva in primul rand" la receptia oferita la Palatul Cotroceni, cu ocazia Zilei Europei, dar ca probabil sa nu s-a dorit acest lucru. Declarațiile survin dupa ce Gabrielei Firea…

- Presedintele Academiei Romane, Ioan-Aurel Pop, respinge acuzatiile de colaborare cu fosta Securitate, aparute joi in presa, declarand ca nu a semnat niciun acord de colaborare. Intr-o declaratie facuta joi presei, academicianul clujean a explicat ca intre anii 1985-1987 a predat cateva articole de popularizare…

- Ambasada Rusiei la Londra a anuntat, marti, ca orice eventuala transferare secreta a fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, otraviti in Marea Britanie la 4 martie, va fi considerata drept rapire a unor cetateni rusi, informeaza Reuters. Daca cei doi vor…