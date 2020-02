Ambasada: Jumatate de milion de romani din Marea Britanie au aplicat pentru statutul de rezident

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 500.000 de romani au depus cereri pana la sfarsitul lunii ianuarie pentru a trai si a lucra in Regatul Unit dupa Brexit. Ambasada Romaniei la Londra informeaza joi pe pagina sa de Facebook ca, pana la la 31 ianuarie anul acesta, 498 700 de romani au aplicat pentru statutul de rezident in Regatul…

- Ambasadorul Romaniei in Marea Britanie, Dan Mihalache, a transmis un mesaj romanilor care traiesc in UK, in contextul in care astazi este ultima zi a Regatului Unit in Uniunea Europeana. Ambasadorul spune ca romanii nu au niciun motiv de ingrijorare: pana la sfarsitul anului, se poate calatori in…

- Regatul Unit a dezvaluit duminica noua moneda de 50 de pence, conceputa pentru a marca iesirea tarii din Uniunea Europeana, ea fiind inscriptionata cu mesajul "Pace, prosperitate si prietenie cu toate natiunile" si cu data Brexit-ului, 31 ianuarie 2020. Circa trei milioane de monede vor fi…

- Boris Johnson vrea sa recurga la amenintarea impunerii unor suprataxe mari in negocierile comerciale cu Uniunea Europeana (UE), Statele Unite si alte tari, cu scopul de a exercita presiuni asupra acestora sa incheie acorduri cu Marea Britanie. Potrivit The Times, citat de Reuters, liderul…

- Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord avertizeaza intr-o postare pe pagina sa de Facebook ca ”exista riscul unor usoare aglomerari” la cele doua sectii de votare din zona Stratford si la sectia din zona Barking, informeaza Agerpres. In primele ore ale zilei au votat…

