- In vremuri economice dificile, un nou ingredient care permite economisirea banilor pentru mancare castiga popularitate in randul utilizatorilor chinezi de internet: pietrele - relateaza The Guardian. CITESTE SI Contraofensiva nu e ceea ce pare: Premierul Denis Smihal recunoaște ca rușii s-au…

- Opt danezi au fost salvati dupa coliziunea ambarcatiunii pe care se aflau cu una sau doua balene in Oceanul Pacific, intre Peru si Polinezia Franceza, au anuntat joi Fortele Armate daneze, relateaza AFP si Reuters. Dupa ce au abandonat ambarcatiunea care s-a rasturnat in urma impactului, cei opt membri…

- 22 de militari americani au fost raniți intr-un accident de elicopter produs in nord-estul Siriei, a anunțat luni armata americana. Sursa menționata nu a dezvaluit cauza accidentului și nu a oferit detalii despre victime, potrivit Reuters.Comandamentul central al armatei americane a comunicat ca…

- Preturile petrolului au scazut miercuri din cauza dolarului american mai puternic, in timp ce datele economice din China au crescut temeri legate de cerere, transmite Reuters, informeaza News.ro.Contractele futures pentru titeiul Brent cu livrarea in august au scazut cu 37 de centi, sau cu 0,5%,…

- Razboi in Ucraina, ziua 460. Administratia de la Kiev vrea sa impuna restrictii comerciale masive Iranului din cauza sustinerii acordate Rusiei pentru invazia militara in Ucraina, informeaza agentia Reuters.

- Portavionul chinezesc Shandong a traversat sambata, 27 mai, stramtoarea Taiwan, insoțit de alte doua nave, a anunțat Ministerul Apararii din insula pe care Beijingul o revendica drept teritoriul sau, relateaza Reuters.Ministerul taiwanez a precizat ca portavionul s-a indreptat in direcția nord in jurul…

- Ministerul de Externe al Chinei a anuntat ca reprezentantul sau special pentru afaceri eurasiatice va vizita incepand de luni Ucraina si Rusia, dar si Polonia, Franta si Germania in ceea ce Beijingul numeste „un efort de promovare a discutiilor de pace”, relateaza news.ro , cu referire la agentia Reuters.