- Facebook iși va schimba numele in curand. Noul nume al platformei ar putea fi legat și de rețeaua sociala virtuala inca nelasata numita Horizon Worlds. Totuși, asta nu inseamna ca numele rețelei sociale se va schimba, ci doar numele companiei care deține Facebook. The Verge spune ca schimbarea numelui…

- In urma apariției in ziarul Desteptarea din data de 04.10.2021 a declarației domnului Dragoș Benea referitoare la „Rezerva de apa a Municipiului Bacau”, societatea Branpis a transmis o serie de precizari. Rezerva de apa a Municipiulu Bacau a fost solicitata de catre CRAB ca o alternativa la alimentarea…

- ​La șase ani de la prezentarea Windows 10, Microsoft lanseaza noul sistem de operare Windows 11 care aduce o serie de noutați, începând cu 5 octombrie . Compania spune ca meniurile vor fi mai simple, ferestrele vor fi altfel organizate, vor putea fi instalate și aplicații de Android și vor…

- Instagram vrea sa retraga funcția de „swipe-up”, prin care oamenii pot accesa pagini web din Insta Stories, relateaza The Verge. Schimbarea va intra in vigoare de la 30 august 2021. In locul funcției „swipe-up”, Instagram va oferi stickere cu link. Astfel, utilizatorii de Instagram pot da click pe stickerul…

- „Consiliul Județean Argeș informeaza participanții la traficul rutier ca, in perioada 9 – 13 august 2021, va efectua, prin intermediul Regiei de Drumuri Argeș și terți in baza contractului de administrare, urmatoarele activitați la infrastructura rutiera: Lucrari pentru asigurarea scurgerii apelor pe…

- Cristina Pruna, vicepresedinta USR PLUS, pune o intrebare retorica pe pagina sa de Facebook despre Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, angajat in subordinea Guvernului. Romania nu a reușit sa atinga țintele de vaccinare lansate inițial, iar numarul cazurilor este in creștere.…