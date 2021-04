AMAZON prosperă în plină PANDEMIE! Cifrele ating cote inimaginabile Datele prezentate de Trackr arata ca Amazon va avea in acest an venituri de peste 500 miliarde de dolari, adica un salt de aproape 38%, iar profitul va crește cu cel puțin 30%. Aceasta proiecție se bazeaza pe cinci factori fundamentali, conform Parcel Trackr: NU va fi nicio AUTOSTRADA. Un deputat știe ce se va intampla: Punem pariu? Pandemia continua și oamenii vor prefera comerțul online. Creșterea numarului de re-selleri Livarile și logistica ineficiente Mutațiile COVID Creșterea istorica a veniturilor. Evoluția veniturilor AMAZON: Deoarce cumparaturile online continua sa creasca, proiecția… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

