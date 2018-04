AMAZON produce în mare secret roboți domestici Proiectul Vesta a luat naștere acum cațiva ani, dar acum Amazon a inceput sa intensifice recrutarea de personal pentru acest proiect. Zeci de joburi disponibile au fost publicate pe pagina de net a comopaniei, doritorii fiind informați ca Amazon ar dori sa ”planteze” primii roboți in casele propriilor angajați inca din acest an, iar pentru ceilalți consumatori in 2019. Un purtator de cuvant al companiei Amazon a declarat ca firma nu comenteaza "zvonurile și speculațiile". Nu este clar ce sarcini poate avea un robot Amazon. Oamenii familiarizați cu proiectul speculeaza ca robotul Vesta ar putea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

