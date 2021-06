Germania este cea mai mare piata a Amazon dupa Statele Unite, iar sindicatul german Verdi a organizat greve inca din 2013, pentru a contesta salariile mici si conditiile grele de munca. Majorarea va intra in vigoare in luna iulie. In prezent, salariul minim oferit de Amazon porneste de la 11,30 euro pe ora in unele locatii, dar depaseste 12 euro in altele. Salariul minim oferit de Amazon depaseste salariul minim din Germania, de 9,5 euro pe ora. Angajatii au declansat insa greve in mod regulat, cum ar fi anul trecut, cand protestul a coincis cu evenimentul de promovare ”Prime Day”, in valoare…