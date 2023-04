Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Consiliului Securitatii Federatiei Ruse, Dmitri Medvedev, se arata scandalizat de cerițele țarilor din G 7 - Canada, Franta, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit si Statele Unite. Medvedev vorbește in reacția sa despre o aluzie la un posibil razboi nuclear intre Rusia și alianța…

- Romanii au rezervat deja zboruri pentru minivacantele de 1 Mai si de Rusalii, iar topul destinatiilor alese de ei arata astfel: Italia, Spania, Marea Britanie, Franta si Grecia. Statistica unei companii din industria turismului arata ca, in medie, romanii și-au rezervat bilete de avion pentru perioada…

- Impusa in plina criza sanitara, obligatia de vaccinare impotriva Covid-19 va fi ridicata pentru ingrijitori si alte cadre medicale in Franta, unde guvernul a promis joi sa urmeze recomandarea in aceasta directie a Inaltei Autoritati de Sanatate (HAS), relateaza AFP.Franta se pregateste astfel sa…

- Pasha Parfeni, cu melodia „Soarele si Luna", va reprezenta Republica Moldova la editia din acest an a Eurovision Song Contest, care va avea loc in mai la Liverpool. Melodia a fost apreciata atat de juriu, cat si de telespectatori, potrivit presei de la Chisinau. Pasha Parfeni a fost urmat in clasament…

- Criza energetica si cresterea galopanta a inflatiei au determinat guvernele UE sa ia masuri in cascada pentru sprijinirea companiilor si a cetatenilor europeni, deja afectati de criza anterioara, cea a Covid-19. Pentru a incerca sa reduca o parte din povara exercitata asupra populatiei, statele membre…

- Editia din acest an a concursului Eurovision care se va desfasura la Liverpool va avea sloganul ‚’United by Music’’ („Uniti prin muzica”), cu o ilustratie care prezinta mai multe inimi care bat impreuna, relateaza BBC pe site-ul sau, potrivit Agerpres. BBC a declarat ca acesta „reflecta originile concursului”,…

- In urma invaziei lui Vladimir Putin in Ucraina la 24 februarie 2022, Rusia a fost lovita de sancțiuni economice dure menite sa o izoleze de sistemul financiar global. In raportul sau publicat marți, 31 ianuarie 2023, Fondul Monetar Internațional (FMI) a anunțat ca economia Rusiei va fi mai performanta…

- Romania va fi reprezentata la Eurovison 2023 de un artist care va fi ales sambata, 11 februarie, in cadrul finalei Selectiei Nationale, potrivit unui comunicat de presa. Semifinalele Eurovision 2023 sunt programate pentru zilele de 9 si 11 mai, iar marea finala, pe 13 mai. Romania va intra in concurs…