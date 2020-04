Stiri pe aceeasi tema

- O instanta franceza obliga Amazon sa limiteze livrarile din Franta la bunuri esentiale, precum alimente si produse medicale, in contextul pandemiei O instanta franceza a obligat marti Amazon sa isi limiteze livrarile din Franta la bunuri esentiale, precum alimente si produse medicale, si va continua…

- Amazon .com a anuntat luni ca va angaja alte 75.000 de persoane, pentru posturi pornind de la angajati pentru depozite si pana la soferi pentru efectuarea livrarilor, datorita cererii puternice a comenzilor online in perioada pandemiei de coronavirus. Aceste angajari noi se adauga altor 100.000 de locuri…

- Retailerul online Amazon.com va amana cel mai mare eveniment de cumparaturi din vara, Prime Day, pana cel puțin in august, potrivit unei note vazuta de Reuters, potrivit Mediafax.De asemenea, compania vede un risc pentru vanzarile de cloud computing in Franța, in timp ce o alta afacere - video…

- Alphabet doneaza 800 milioane de dolari pentru combaterea crizei generate de coronavirus. Fondurile se vor folosi pentru producerea materialelor medicale. Focarul rapid, care a ucis zeci de mii de oameni, a adus un deficit de echipamente medicale in intreaga lumeAlphabet, compania mama Google,…

- Amazon.com va primi in depozitele sale din Statele Unite, Marea Britanie si alte state europene numai marfuri de prima necesitate, pentru a elibera spatiu pentru produse esentiale medicale si destinate gospodariilor, aflate la mare cerere ca urmare a epidemiei de coronavirus, transmite Reuters.Schimbarea…

- ​Autoritațile italiene din domeniul concurenței au deschis o ancheta pentru modul în care diverse produse precum maștile faciale și gelul dezinfectant s-au vândut pe Amazon și eBay. În Italia au fost numeroase cazuri în care aceste produse au fost puse în vânzare…

- Airbus ar putea plati miliarde de dolari dupa ce a ajuns la o ințelegere cu autoritațile franceze, britanice și americane, in urma unei investigații de trei ani privind acuzații de mita și corupție, transmite Reuters.Un acord ii permite sa evite acuzațiile, care ar putea duce la retragerea…