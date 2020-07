Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Tataru a efectuat o vizita inopinata la Spitalul Judetean de Urgenta "Mavromati" din Botosani. Cu acest prilej, ministrul Sanatații a declarat ca nu se in calcul, in momentul de fata, nici amanarea inceperii noului an scolar, nici a alegerilor locale din luna septembrie."Noi avem scenarii pe care…

- Politistii cauta un barbat de 82 de ani care a fugit din Spitalul Judetean de Urgenta ‘Mavromati’, unde a fost internat cu suspiciune de COVID-19, a anuntat, vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, Delia Neniscu. Potrivit sursei citate, barbatul, din comuna…

- O delegatie de medici de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) ‘Mavromati’ din Botosani a solicitat, vineri, presedintelui Consiliului Judetean (CJ), Costica Macaleti, sa nu dispuna inlocuirea actualei echipe de management a SJU. Medicii se opun revenirii pe functie a fostului manager Livia Mihalachi,…

- Aflat in vizita la Botoșani, ministrul Nelu Tataru a declarat ca relaxarea masurilor și restricțiilor impuse de autoritați in contextul raspandirii coronavirusului va depinde de atitudinea pe care o are populația fața de epidemie populatia o are fata de epidemie. „Vine 1 Mai , 2 si 3. Este un weekend…

- Directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Botosani, Teodor Ferariu, a fost suspendat din functie, incepand de miercuri, in baza unui ordin al ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, se arata intr-o informare de presa transmisa de Centrul Judetean de Comunicare coordonat de Institutia prefectului. Potrivit…

- Un medic internist de la Spitalul Judetean de Urgenta ‘Mavromati’, care a fost infectat cu virusul COVID-19, a decedat, luni dimineata, in Clinica de boli infectioase din Iasi, a confirmat, pentru AGERPRES, directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Botosani, Teodor Ferariu. Medicul Mariana Andrioaie…