Amalia Stan a devenit campioană la cadete și a obținut argintul la junioare In aceste zile au loc la Sala de Scrima ”Ana Pascu” din Capitala intrecerile Cupei Romaniei de sabie pentru cadeți și juniori, competiție la care sportivii de la CSS Unirea Iași au obținut deja trei medalii in primele zile. Amalia Stan a devenit campioana la cadete și a obținut argintul la junioare, dupa ce a pierdut strans finala, in timp ce Casian Cidu a luat aurul la cadeți și va trage duminica la juniori. La cadete, Amalia Stan, sportiva pregatita la CSS Unirea Iași de trioul format din Alexandru Sirițeanu, Radu Tofan și Alin Lupeica, s-a impus in finala la limita in fața sportivei Rosemarie… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

