- Turcii au iesit in strada marti seara in Instanbul si Ankara. Manifestantii sunt nemultumiti de de scaderea nivelului de trai si de devalorizarea lirei. Oamenii cer demisia guvernului condus de Recep Tayyio Erdogan.

- MedLife, in parteneriat cu Primaria Municipiului Buzau, ofera servicii gratuite categoriilor vulnerabile. In zilele de 16 și 7 noiembrie, Unitatea Mobila MedLife va fi prezenta in Piața Daciei din Buzau, in intervalul orar 09.00-18.00. Serviciile medicale oferite buzoienilor sunt gratuite și se pot…

- FC Buzau și-a aflat adversara din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, in urma tragerii la sorți care a avut loc luni dupa-amiaza, la Casa Fotbalului. Pentru un loc in “careul de ași” al competiției, echipa buzoiana o va intalni pe FC Voluntari, formație clasata in acest moment pe locul 5 in Liga…

- A trecut mai bine de un secol de cand tezaurul romanesc a ajuns pe pamant rusesc și nu a fost returnat in totalitate nici pana in prezent. Subiectul ramane unul sensibil intre cele doua țari, iar soluțiile nu se intrevad prea curand. Tezaurul romanesc a luat drumul Moscovei in anul 1916, odata cu amploarea…

- Primarul comunei Berca, Ionel Dobrița, a fost ales, vineri, președinte al filialei județene a Asociației Comunelor din Romania. Tot vineri, in cadrul Adunarii Generale a ACoR Buzau, a fost completata și componența Consiliului Director al acestei structuri asociative. Dobrița il inlocuiește pe fostul…

- Asia Express a devenit o competiție din ce in ce mai grea pentru echipele ramase in joc. Cei 14 concurenți au traversat ultima etapa din Turcia, iar tensiunile dintre ei au devenit din ce in ce mai mari, din cauza probelor grele pe care le au de indeplinit. La ultima etapa din Turcia tensiunile erau…