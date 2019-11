„Am votat pentru schimbare, dar nu cred că va veni” E ora 11.00 dimineata si linistea domneste peste strazile comunelor din Dolj. Nimic nu ar trada ca este zi de vot. In preajma sectiilor de votare, rar vezi patru – cinci oameni deodata. In multe dintre sectii, nu am gasit niciun votant. „Liniste si pace“, ni se spune la Cerat. La fel si la Giurgita, si in Afumati. Pana la ora 11.00, in localitatile prin care trecem au votat in jur de 10% dintre alegatorii de pe listele permanente. Nici la oras lumea nu se inghesuie sa voteze. La Bailesti, gasim trei oameni intr-o sectie de vot. Mai activi au fost oamenii la Sectia nr. 432 din Perisor, unde, pana… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

