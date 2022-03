Am un mâncător de găini Am un… Adica, n-am. Nu e al meu. Nu sta, pripasit, pe undeva, prin curtea mea si ataca, zbang, bietele ouatoare. Nu, mancatorul de gaini despre care vorbesc – adica un dihor afurisit si versat, viclean ca o vulpe si cu un cap mic, de se baga si prin urechile acului – are domiciliul stabil prin vecini. N-are viza de flotant la mine. Caci, se spune din batrani – si asa e, ca oamenii din vechime nu vorbeau aiurea – dihorul nu ataca niciodata in curtea unde are salasul, ci doar prin vecinatati. Caci el, cum ar veni, nu e parlamentar, primar, om politic, ca sa fure la discretie, de unde si pe unde… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

