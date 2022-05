Stiri pe aceeasi tema

- Naționala masculina de volei a Romaniei debuteaza, marți, 24 mai, in deplasare, in noua ediție a Silver League. Echipa tricolora va evolua, marți, 24 mai, la Tirana, impotriva Albaniei, intr-o partida care va incepe la ora 20.00. Tot din Grupa B mai fac parte naționalele Macedoniei de Nord și Bosniei-Herțegovina,…

- Un barbat din Galati, aflat in stare de ebrietate, a scapat o tigara intr-un un recipient in care avea benzina si a produs un incendiu. Barul a ars in totalitate, iar individul a ajuns la spital cu mai multe leziuni.

- Antrenorul roman Gheorghe Crețu a debutat cu dreptul in finala campionatului Poloniei. In primul meci al finalei play-off-ului, formația sa, Grupa Azoty ZAKSA Kedzierzyn-Kozle, a invins pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (25-21, 27-25, 25-23) pe Jastrzebski Wegiel, deținatoarea titlului. Aceasta a fost…

- Incident feroviar grav in judetul Galati. Un barbat a supravietuit dupa ce a fost prins sub tren. Echipa de descarcerare a extras victima, care a fost preluata la spital cu un elicopter SMURD. Incidentul a avut loc marti, 3 mai, in localitatea Munteni, judetul Galati. Un barbat a fost lovit de o garnitura…

- Saptamana trecuta a fost una de referința pentru ocnamureșanul Florian Barta. Joi 21 aprilie, a caștigat prima medalie la nivel de senior. Echipa la care este legitimat in prezent – CSM Craiova a caștigat medalia de bronz in cadrul Campionatului Național de Volei. CSM Craiova a caștigat meciul jucat…

- Echipa Bayern Munchen a pierdut prima mansa din sferturile de finala a Ligii Campionilor la Villareal (infrangere 1-0), dar se pregateste, marti, sa-si "pedepseasca" adversarul pentru ca i-a "lasat in viata", a avertizat antrenorul bavarezilor Julian Nagelsmann, informeaza lefigaro.fr, potrivit news.ro.…

- Dupa o grupa geografica cu victorii pe linie, CSS Turda și-a aflat adversarele de la turneul semifinal. CSS Turda face parte din aceeași grupa cu Bravol Brașov, CSS 2 București și CSS Galați. Turneul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Antrenorul nationalei de handbal masculin, Xavi Pascual, a convocat 22 de jucatori pentru dubla cu Macedonia de Nord din aceasta luna, in faza a doua a preliminariilor Campionatului Mondial din 2023. Fostul portar al Romaniei Mihai Popescu va debuta ca antrenor secund, conform news.ro. Fii…