Am fost sfâșiată de șase câini. Am zăcut într-o baltă de sânge Da, ați citit bine. Eu, autoarea acestui text, am fost sfașiata de șase caini maidanezi. In timp ce zaceam la pamant și fiarele imi sfașiau hainele și carnea, un el și o ea au trecut, pe langa mine, ținandu-se de mana, și nu s-au oprit, nu au reacționat in niciun fel. Și-au urmat drumul liniștiți. Aveam vreo 13 ani și eram cam in perioada asta, inainte de vacanța de Paște. Am plecat de acasa sa ma intalnesc cu colegii de clasa intr-un parc din padurea Vedea. Pana la parc e o alee lunga, incadrata de copaci. Mergeam singura pe alee și in fața mea apare un dulau. M-am dat mai in dreapta și mi-am… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a ramas intr-o balta de sange dupa ce a fost lovit cu parii de vecina și fiul acesteia. Cei doi s-ar fi razbunat dupa ce victima ar fi agresat-o pe femeie cu puțin timp inainte. Caz grav in Buduș, aseara. Un barbat a fost lasat intr-o balta de sange, in propria curte, de vecina și fiul acesteia.…

- Inca o femeie a fost ATACATA de doi caini Cane Corso, langa Lacul Morii: In zona, in urma cu mai putin de o luna, Ana Oros a fost ucisa de caini Inca o femeie a fost ATACATA de doi caini Cane Corso, in zona Lacul Morii. In zona, in urma cu mai putin de o luna, Ana Oros a fost ucisa de caini. Doi caini…

- Un barbat din Caras-Severin si-ar fi ucis soția cu o ranga, in urma unui scandal pornit de la un schimb de replici. Dupa ce a vazut-o pe femeie intr-o balta de sange, el s-a spanzurat. Potrivit surselor apropiate de familie, intre cei doi existau discuții de mai mult timp, iar motivul acestora ar fi…

- Femeia care a murit sambata dimineața, 21 ianuarie 2023, dupa ce a fost atacata de o haita de caini in timp ce alerga in zona Lacul Morii din București se numea Ana Oros Daraban și avea 43 de ani. S-a nascut la Baia Mare și locuia in București. Lucra ca inginer de mediu la Institutul […] The post Ea…

- Cristi Groza este fratele Loredanei Groza. Acesta are 52 de ani și de-a lungul anilor și-a trait viața departe de lumina reflectoarelor. Acum, intr-un interviu pentru playtech.ro , el a povestit despre copilaria lor, despre pasiunile pe care le-au avut. Loredana Groza nu e singura artista a familiei…

- O femeie care alerga langa Lacul Morii in aceasta dimineata, a fost omorata de o haita de caini. Potrivit primelor informatii, femeia ar fi avut 44 de ani. Conform unor surse judiciare, victima ar mai fi fost atacata de caini pe malul Lacului Morii in aprilie 2022. „Astazi, 21 ianuarie 2023, polițiștii…

- Zeci de oameni au donat sange, miercuri și joi, pentru Cristian, elevul in varsta de 15 ani din Vatra Dornei care marți dimineața a fost lovit de un tren in timp ce traversa calea ferata in apropierea Garii Vatra Dornei Bai și acum se afla internat la Spitalul Clinic pentru Copii „Sf. ...

- Locuiește in Spania din 1996 și este insoțitor de zbor de mai bine de doua decenii. In ultimii 20 de ani a petrecut peste 18.000 de ore… in nori! Este povestea bistrițeanului Cristian Stretea, care și-a gasit liniștea in Gran Canaria, dar și la mii de metri altitudine. Cristian Stretea locuiește in…